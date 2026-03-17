En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 5:30 horas, personal policial de General Roca recibió una denuncia por un robo ocurrido en la fábrica de hamburguesas Riccisimas, la cual está ubicada en Avenida San Martín al 1074 de esa localidad.

Allí, horas antes, los delincuentes hicieron un boquete en el techo del lugar y, al dañar las alarmas, se metieron a una de las oficinas, donde se llevaron el dinero de la cobranza del día anterior, el cual estaba guardado en una caja dentro de un armario.

Actualmente se está realizando una investigación para dar con los malhechores, quienes no dejaron desorden en el lugar.

Aún no se conoció el monto total que se llevaron.