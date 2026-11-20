Golf de Argentino:

Escuelita de Golf del Club Argentino cerrò el año a lo Grande.

Este domingo 15 de Noviembre se llevò a cabo la ùltima Fecha del Torneo del ranking Junior organizado por la Federaciòn del Sur del Litoral, con una importante participaciòn y convocatoria.

La jornada contò con una destacada presencia de niños de la Escuelita de Golf del Club Argentino, como asì tambièn de niños de todo Santa Fe, que se sumaron a esta gran fiesta del golf Infantil.

Cabe destacar que Agustìn Vottero obtuvo el Primer Puesto en el torneo del dìa, quedàndose con el premio de la Copa.

Felicitamos a todos nuestros pequeños golfista, a los nuevos que se sumaron a esta hermosa experiencia y a los que ya vienen participando, por su esfuerzo, compromiso y por representar con orgullo los colores de nuestro querido Club.

Agradecemos a las Familias por el acompañamiento constante, a la Federaciòn del Sur del Litoral por la organizaciòn y al Profe Eze por estar apoyando siempre a nuestros niños.

Cerramos un año maravilloso y nos espera un 2027 con muchos torneos.

¡ Agustìn Vottero clasificò al 21 Torneo Nacional Junior 2026 !.

¡ Orgullo Rojo y Blanco !.

El juvenil de categorìa Albatros representarà al Club Argentino de Marcos Juàrez en el torneo màs importante del año. que se disputarà los dìas 17 y 18 de Diciembre en el Club Mar del Plata S. A. Golf Los Acantilados.

Esta clasificaciòn es el resultado de una destacada temporada, en la que Agustìn obtuvo importantes premios en los torneos de la Federaciòn del Sur del Litoral, demostrando constancia, esfuerzo y un gran crecimiento deportivo en cada presentaciòn.

Desde nuestra instituciòn felicitamos a Agustìn, a su familia y a su Profesor, Ezequiel Fonseca, por el trabajo realizado.

¡ Te deseamos el mayor de los èxitos en este gran desafìo !.

¡ Vamos Agus !. ¡ Vamos Argentino !.