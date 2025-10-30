En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el director de la Patrulla Rural, Mauricio Sabena, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la mañana del miércoles, el personal policial de Leones, como también la Patrulla Rural, fueron alertados por un auto Volkswagen Up, el cual había sido retenido en un control en la Autopista, mano hacia Rosario.

Allí, los uniformados dieron con el vehículo, el cual no tenía dominio ni la documentación necesaria para que la conductora, una mujer gitana de 76 años, pudiera conducirlo.

Rápidamente, con la información inicial, la policía pudo conocer que la sospechosa tenía un pedido de detención emitido por el departamento San Alberto, por haber cometido diversas estafas en las localidades de traslasierras.

Además de ello, pudieron secuestrar, dentro del vehículo, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa.

La mujer fue detenida y trasladada a la comisaría local, donde luego sería trasladada para continuar con los procedimientos a cargo de la Fiscalía de Villa Cura Brochero.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer que la aprehendida es Marta Noemí Nitrovich, de 76 años.