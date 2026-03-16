Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 4:45 horas, personal policial de Leones recibió la denuncia de un hombre de 38 años, el cual estaba en el Hospital por una herida de arma blanca.

Momentos antes, en un bar de la ciudad, el damnificado protagonizó una riña con otro sujeto, y recibió una lesión a la altura del hígado con un objeto punzante.

Luego, con el correr del sábado, el agresor se presentó en la comisaría de Leones, entregando también el arma que utilizó para herir, testificando que la usó para defenderse del damnificado.

Por otro lado, el hombre de 38 fue trasladado en un primer momento al Hospital San Roque, y más tarde derivado al Abel Ayerza de Marcos Juárez, donde actualmente se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva.