Las lluvias registradas en Marcos Juárez fueron las siguientes:
Pasaje Parque al 1300: 13 milímetros.
Aguatometros Barrio Tribunales: 14 milímetros.
Cam: 13 milímetros.
Barrio María Dellarossa: 11 milímetros.
Otras localidades:
Leones: 15 milímetros.
Villa Elisa: 17 milímetros.
Villa María: 23 milímetros.
Ballesteros: 35 milímetros.
Morrison: 24 milímetros.
Bell Ville: 22 milímetros.
San Marcos Sud: 28 milímetros.
Cintra: 23 milímetros.
Idiazábal: 20 milímetros.
Etruria: 32 milímetros.
Ordoñez: 20 milímetros.
Justiniano Posse: 19 milímetros.
Monte Buey: 12 milímetros.
Chazón: 26 milímetros.
Pascanas: 25 milímetros.
Laborde: 20 milímetros.
Wenceslao Escalante: 15 milímetros.
Monte Maíz: 14 milímetros.
Isla Verde: 10 milímetros.
Corral de Bustos: 5 milímetros.
Guatimozín: 7 milímetros.
Río Cuarto: 35 milímetros.
General Deheza: 117 milímetros.