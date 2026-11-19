Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 19 11 2026.

Trigo: El disponible U$s 185. Este mismo valor se ofreciò para las entregas en Noviembre y Diciembre. Enero 2027 U$s 195, Febrero 2027 U$s 198 y Marzo 2027 U$s 200. El trigo con proteìna mìnima de 11 % U$s 216, con un mìnimo del 10,5 % U$s 211 y el 10 % de proteìna U$s 205.

Sorgo: Para las entregas comprendidas entre Marzo y Junio U$s 180.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Maìz: El disponible U$s 175, Diciembre U$s 178. Enero 2027 U$s 183. En el registro oficial de SIO-Granos para Diciembre y Enero $ 285000 pesos por tonelada.

Febrero 2027 U$s 180. Las entregas comprendidas entre Marzo y Mayo 2027 U$s 179, Junio 2027 U$s 178 y Julio 2027 U$s 176.

Girasol: La tira comprendida entre Diciembre y Mayo U$s 460. La oferta por girasol Alto Oleico para entregas entre Diciembre y Febrero U$s 480.

Soja: Para la entrega disponible $ 550000 pesos por tonelada. La oferta para este mismo tramo y para la descarga contractual, aunque bajo condiciòn EPA/EUDR $ 555000 pesos por tonelada. Este mismo valor se ofreciò para las fijaciones.

Diciembre $ 555000 pesos por tonelada. Enero $ 550000 pesos por tonelada. Ambos tramos correspondieron exclusivamente a soja bajo condiciòn EUDR.