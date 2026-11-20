Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 20 11 2026

Trigo: Para la entrega disponible U$s 185 para la mercaderìa con condiciòn càmara o grado 2. U$s 205 con un mìnimo de 10 % de proteìna, U$s 211 para el 10,5 % de proteìna y U$s 216 para el 11 % de proteìna.

Para Noviembre/Diciembre U$s 185. Enero 2027 U$s 195, Febrero 2027 U$s 198, Marzo 2027 U$s 200.

Trigo Grado 2 Enero 2027 U$s 200, Febrero y Marzo 2027 U$s 205.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: U$s 180 la referencia se mantuvo estable.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 175. Diciembre U$s 178. Enero 2027 U$s 183, Enero/Febrero 2027 U$s 178. Para las entregas entre Marzo y Mayo 2027 U$s 179, Junio 2027 U$s 178 y Julio 2027 U$s 176.

Girasol: Para la entrega entre Diciembre y Mayo U$s 460. Para la mercaderìa Alto Oleico U$s 480 para las entregas entre Diciembre y Febrero 2027.

Soja: Para entrega disponible $ 560000 pesos por tonelada. Para la entrega contractual $ 560000 pesos por tonelada.

Las fijaciones de mercaderìa $ 565000 pesos por tonelada. Para la entrega en Diciembre $ 565000 pesos por tonelada. Enero $ 560000 pesos por tonelada. Se ofrecieron $ 565000 pesos por tonelada para la entrega entre Diciembre y Enero. Una propuesta de U$s 357 para la entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero.