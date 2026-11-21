Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: JUAN GAMARRA.

Deceso: 20/11/2026.

Edad: 72 Años.

No se realizara velatorio.

Sus restos seràn sepultados el dìa 21 de Noviembre del 2026 a las 09:30 horas.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.

En Leones:

Falleció: DANIEL OSCAR DE GIORGIS.

Edad: 75 Años.

Sus restos serán sepultados hoy sábado 21 a las 17:00 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Velatorio Sala N° 1. Se ruega no enviar flores, realizar donaciones a entidades de bien público.

Servicio: COSPUL.