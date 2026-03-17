Durante la madrugada del domingo, aproximadamente a las 5 horas, en el marco del operativo para el Control de Ordas de Motocicletas, las fuerzas policiales llevaron a cabo un control y secuestro de varios de estos vehículos.

En el trabajo participaron las ramas de Tránsito Municipal, Guardia de Infantería y FPA, quienes incautaron 11 motocicletas, las cuales contaban con partes adulteradas, como también faltantes.

Los vehículos fueron llevados al Depósito Municipal hasta que se normalice la situación.