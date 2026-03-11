Durante la mañana de hoy, diversos comentarios de oyentes llegaron al equipo de la Red Panorama sobre dos allanamientos por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que se estarían realizando en un sector del Barrio Sur.

Los operativos serían en simultáneo sobre las calles Saavedra al 1800, como también en Sarmiento casi esquina con Pasaje Suizo.

Además, sobre este último, el público de Panorama detalló que habría un conflicto entre familiares residentes de esa casa, vecinos y los uniformados.

Esta noticia está en desarrollo.